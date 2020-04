- LEGO Super Mario disponible en précommande

Publié le Mercredi 8 avril 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Et ça coûte la peau des couilles

A force, on n'a plus de peau sur le cul, alors il faut bien en trouver autre part. En plus, celle-là est extensible un minimum... LEGO a annoncé le lancement des précommandes des Lego Super Mario.Le pack de démarrage (parce qu'il y en aura d'autres) comporte 7 briques d’actions et un Mario doté de capteurs de couleur et d’écrans LCD dans les yeux, la bouche et le ventre, permettant ainsi plus de 100 réactions différentes. Un haut-parleur émet également des sons et musiques tirés du jeu vidéo.Ce set de départ est composé de 231 pièces, pour les enfants de 6 ans et plus. Il coûte 59,99 €.Une extension la balance de la plante Piranha est prévu pour 29,99 € et une extension La bataille du château de Bowser, quant à elle, coûtera 99,99 €.Sortie prévue le 1er août selon le communiqué de presse, le 10 août selon le site Lego...