- Final Fantasy XIV Online : la mise à jour 5.25 est disponible

Publié le Mercredi 8 avril 2020 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Une nouvelle saga incluse

Une nouvelle série de quêtes de renforcement des « armes de la résistance » : « Garde-la-Reine : les Lames de Gunnhildr » – Les aventuriers pourront obtenir de puissantes armes et en apprendre davantage sur la citadelle de Bozja, la terre natale des Hrothgar, grâce à cette toute nouvelle série de quêtes qui s’étendra sur plusieurs mises à jour. Ils pourront aussi participer aux nouveaux combats de Garde-la-Reine, dont plusieurs affrontements contre des boss, tout en ayant la possibilité de sauvegarder leur progression.

Un nouveau défi « extrême » pour équipe de 8 joueurs : avis aux amateurs de combats corsés !

Contenu pour artisans et récolteurs : « Outils de Cielacier » – Grâce à cette série de quêtes, les disciples de la main et de la terre pourront obtenir des versions encore plus puissantes de leurs outils de Cielacier en les améliorant. D’autres quêtes seront ajoutées dans de futures mises à jour pour leur permettre d’améliorer encore davantage ces outils.

Des objets, des recettes et du mobilier inédits, et bien plus encore.

La mise à jour 5.25 de Final Fantasy XIV Online est disponible. Elle comprend notamment la nouvelle saga « Garde-la-Reine » imaginée par Yasumi Matsuno (Final Fantasy Tactics, Final Fantasy XII), également auteur de la série de raids « Retour à Ivalice ».Un évènement saisonnier de chasse aux Proeufs (oui, Proeufs) est aussi incluse et se déroulera jusqu'au 13 avril. Des récompenses spéciales, comme des tenues de lapin et de nouveaux objets destinés aux logements, sont à gagner.Bref, voici les ajouts de la version 5.25 :Enfin, les prochains Fan Festivals FF XIV se dérouleront en Amérique du Nord, au Japon et en Europe en 2020 et 2021. Sauf en cas de fin du monde.