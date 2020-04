Just Dance vous aide à supporter le confinement

Publié le Mercredi 8 avril 2020 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Alors on danse ?

Histoire de brûler ces quelques graisses qui s'accumulent pendant le confinement, Ubisoft a décidé d'offrir à tous les possesseurs de Just Dance 2020 un mois d'abonnement à Just Dance Unlimited. Cela permet d'aller piocher dans plus de 500 chansons supplémentaires.Si vous n'avez pas le jeu, pas de souci. La page Youtube du jeu vous propose de nombreuses playlist pour remuer votre gros cul également (mais sur des versions écourtées des morceaux).Enfin, sur l'application Just Dance Now, vous pourrez danser sur une nouvelle chanson par jour. L'application est disponible pour iOS et Android...Alors on danse ?