Atomicrops : Agriculture post-apocalyptique

Publié le Jeudi 9 avril 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Farming Mad Max Simulator

Atomicrops est un jeu de gestion agricole... oui sauf qu'il se déroule dans un monde post-apocalyptique et qu'il va donc falloir protéger vos récoltes des parasites mutants et autres bandits qui menacent vos cultures.Vous tentez de faire vivre votre village et pour ça, vous aurez besoin d'aide : il faudra donc sumpathiser avec les villageois et, au passage, les épouser pour les mettre au turbin.Bref. On fait pousser. On se marie. On combat.Atomicrops sort le 28 mai sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.