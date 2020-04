Call of Duty: Modern Warfare, la saison 3 débute

Publié le Jeudi 9 avril 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Du neuf

Nouvelles cartes Multijoueur : Talsik Backlot est une carte classique de 6v6, à 3 voies, réimaginée et sous haute tension, issue de Call of Duty 4: Modern Warfare. Dans cette zone urbaine déserte d'Urzikstan, retrouvez un mélange de combats rapprochés et de duels de tireurs d'élite à longue portée.

Hovec Sawmill est une toute nouvelle carte 6v6 nichée dans les montagnes de Kastovie. Les opérateurs s'affronteront sur les toits et au milieu d'une rivière vallonnée lors de combats sur trois voies principales avec des lignes de visées à moyenne et longue distance.

Aniyah Incursion est une version 6v6 du somptueux Aniyah Palace détruit par la guerre où les joueurs ont mis le pied dans les modes guerre terrestre et 10v10 de Modern Warfare. Désormais, les joueurs peuvent choisir de profiter des longues lignes de visibilité, ainsi que des d’étroits passages dans le palais pour contourner les ennemis.

Arriveront plus tard cette saison, Hardhat, une carte Multijoueur 6v6 additionnelle remasterisée de Call of Duty 4: Modern Warfare ainsi que Aisle 9, une toute nouvelle carte 2v2 d’Escarmouche.

La saison 3 de Call of Duty: Modern Warfare est désormais disponible. Elle propose de nouveaux contenus gratuits comme de nouvelles cartes, modes, armes, Opérateurs, skins de véhicules, cosmétiques...Trois nouvelles cartes sont incluses dans cette saison 3, une quatrième et une cinquième suivront dans les prochains jours. Deux nouveaux modes de jeux, notamment une variante du Jeu d’armes et Guerre Terrestre Réinfectée, sont ajoutés.Warzone, le mode free-to-play aura également son lot d'ajouts gratuits avec cette nouvelle saison.Les escouades de quatre sont maintenant disponibles dans le mode Battle Royale et le mode Pillage.