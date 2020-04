World of Tanks Blitz vous envoie sur la lune

Publié le Jeudi 9 avril 2020 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Et l'offre aux meilleurs

World of Tanks Blitz va lancer un nouveau mode de jeux baptisé Gravity Force. Il s'accompagne d'une nouvelle carte, Sea of Tranquility. Entre le 10 et le 16 avril, ce mode reproduit les confitions spatiales, avec donc une gravité et une gestion du recul modifiées.Ce mode pourra s'appliquer sur les cartes Sea of Tranquility, Mirage, Winter Malinovka, Desert Sands, El Alamein, Normandie et Dead Rail.Les meilleurs joueurs recevront des certificats de propriété pour la vraie mer de tranquillité, achetés en partenariat avec Lunar Embassy.