- Radio General : un Wargame en temps rÃ©el

Publié le Vendredi 10 avril 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Planqué dans sa tente

Développé par Foolish Mortals, le jeu Radio General est un wargame qui se déroule en temps réel. Vous prenez la place d'un Général durant la Seconde Guerre Mondiale, bien à l'abri dans sa tente de commandement.Au fil des heures et de vos décisions stratégiques, vous recevez des rapports de vos unités. Des rapports pas toujours complets et clairs, malheureusement, les soldats sur le front n'ayant pas forcément une vision globale et juste des faits. Ce sera tout de même à vous de prendre les bonnes décisions et faire en sorte qu'ils gagnent les batailles.Basé sur des faits réels et de vraies batailles, le jeu propose également de gérer son armée et propose aussi un éditeur de cartes. Un mode coop en ligne est aussi disponible.Le jeu vient de sortir sur Steam , pour 16,79 €.