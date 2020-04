- Top Gun Maverick repoussé à décembre (et autres films...)

Publié le Jeudi 9 avril 2020 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Take my breath away?

Initialement prévu pour le 15 juillet prochain, Top Gun Maverick ne sortira finalement que le 23 décembre prochain au cinéma. Ce qui en dit long sur les prévisions de déconfinement mondial de la part des studios de cinéma...C'est la mauvaise nouvelle de la journée.Au passage, Bob l'épogne le film est repoussé au 29 juillet, parce que les gamins sont majoritairement porteurs sains et peuvent donc être entassés tous ensemble dans des salles, et Sans un bruit 2 est repoussé au 9 septembre. Ou alors il vous suffit d'ouvrir votre fenêtre et d'écouter la rue pour avoir un aperçu de ce dernier film.Allez, pour se remonter le moral :