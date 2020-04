- Giraffe and Annika : poÃ©sie et aventure sur PS4 et Nintendo Switch

Publié le Vendredi 10 avril 2020 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Giraffe, c'est un prénom de garçon. Si, si...

Déjà sorti sur PC il ya quelques semaines, le jeu Giraffe & Annika est un jeu d'aventure édité par NIS America et développé par Atelier Mimina. C'est un mélange de puzzles, d'action et faisant la part belle à la musique, qui raconte l'histoire d'un garçon appelé Giraffe qui va aider Annika, dont a mémoire a été perdue, à la retrouver...Avec son ambiance manga, Giraffe & Annika va vous demander d'explorer des donjons étranges, sur Spica Island, dans le but de récupérer trois étoiles scintillantes.Le jeu est annoncé sur PS4 et Nintendo Switch pour une sortie le 28 août prochain. Il sera également disponible en boîte, en édition spéciale avec boîtier collector, bande-son sur CD, écussons et artbook.