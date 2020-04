- Hellpoint repoussé à la fin de ce trimestre

Publié le Vendredi 10 avril 2020 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Shit happens

Initialement prévu pour le 16 avril, Hellpoint ne sortira finalement qu'à la fin de ce trimestre. Sans plus de précison, ni de date précise.Présenté comme un RPG à la Dark Souls et à la Dead Space, en ce qui concerne la difficulté et le gameplay pour l'un et l'ambiance pour l'autre, Helloint prend place dans une station spatiale abandonnée, en orbite autour d’un trou noir supermassif. Vous allez devoir explorer la station et affronter des ennemis impitoyables et puissants.Bref, on attend. Notez que le jeu est annoncé sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.