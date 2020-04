- The Crew 2 gratuit ce week-end sur PC et PS4

Publié le Vendredi 10 avril 2020 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Aujourd'hui, on sort ?

A défaut de pouvoir aller faire une promenade en bagnole, fenêtres grandes ouvertes pour profiter du beau temps et des températures quasi-estivales, vous pourrez toujours goûter au grand frisson de la vitesse dans The Crew 2, le jeu de courses en ligne signé Ubisoft.The Crew 2 est gratuit dès à présent et jusqu'au 13 avril, sur PC via Uplay et sur PS4.L'intégralité du jeu est accessible, ainsi que la dernière mise à jour Inner Drive ajoutant 20 nouveaux véhicules et de nouvelles compétitions.Si d'aventure, après cet essai gratuit, vous désiriez poursuivre votre run, le jeu sera proposé à 75% de réduction et 50% sur le Season Pass.Et Ubisoft a même réalisé un trailer sur ce week-end gratuit...