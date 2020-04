- Fallout 76 prÃ©sente Wastelanders, sa nouvelle extension gratuite

Publié le Vendredi 10 avril 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

L'arrivée de l'Homme

Renié par d'innombrables fans de la licence, haï par une majorité, Fallout 76 n'en continue pas moins de vivoter grâce à quelques rares derniers joueurs qui y ont perdu leur santé mentale, voire leur santé tout court, et aussi très certainement leur bon goût.Bethesda persévère toutefois et propose encore du contenu à son jeu en ligne. La nouvelle extension majeure, Wastelanders, se présente plus comme une mise à jour puisqu'elle sera gratuite pour tous. Elle arrive le 14 avril prochain sur PC, Xbox One et PS4.Au menu, l'arrivée des PNJ humains, entièrement doublés, une nouvelle quête pour le Superviseur et la possibilité de s'allier avec les factions ennemies...A la même date, le jeu débarquera sur Steam.Youpi.