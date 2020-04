Publié le Samedi 11 avril 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Les oeufs, hein ?

A quoi jouez-vous ce week-end ?

Parce qu'être confiné c'est quand même les boules et que quand on a les boules, on n'a pas forcément envie de chercher des oeufs, pas certain que Pâques ait la même saveur cette année.En tout cas, à défaut de courir comme un con dans le jardin pour choper un Kinder dégueu avec une suprise à la con, vous pouvez toujours rester chez vous et allumer votre console.La question habituelle, donc...