- Gears Tactics débarque

Publié le Mardi 14 avril 2020 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Moins de rythme, moins de fun ?

Gears Tactics, le X-Xom qui se déroule dans l'univers de Gears of War, débarquera le 28 avril prochain. L'occasion pour les développeurs d'annoncer le début du pré-téléchargement du jeu, pour être certain de l'avoir au moment même où il sortira et de pouvoir y jouer directement sans attendre de le télécharger en même temps que tout le monde... et de sortir également une bande-annonce de lancement.Donc, il s'agit d'un jeu de stratégie au tour par tour, sur PC.De nouveaux personnages, de nouveaux ennemis, de nouveaux boss sont à prévoir dans cet opus.