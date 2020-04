- Commander '85, un jeu d'aventure rétro sur PC et consoles

Publié le Mardi 14 avril 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Retour vers le Futur

Prévu pour l'automne de cette année sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch, Commander '85 est un jeu développé par le studio indépendant The Moonwalls Studio.Mélange de jeu d'aventure, de thriller SF, de jeu de survie et avec quelques éléments de jeu de hacking, Commander '85 se déroule, comme son nom l'indique, dans les années 80. L'histoire débute avec un adolescent qui vit dans la banlieue de Chicago. Pour son anniversaire, il reçoit un ordinateur qui se révèle être une machine ultra puissante dotée de sa propre intelligence...