Top des ventes de jeux sur Steam

Publié le Mardi 14 avril 2020 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Vous êtes pétés de thunes !

Mount & Blade II: Bannerlord Valve Index VR Kit Tabletop Simulator Green Hell Resident Evil 3 Sekiro: Shadows Die Twice No Man's Sky DOOM Eternal Last Oasis Sid Meier’s Civilization® VI

Pour cause de confinement ferié hier, vous n'avez pu avoir votre top des ventes de jeux vidéo sur Steam hebdomadaire. On se rattrape donc aujourd'hui...Et vous remarquerez que le jeu le plus vendu est un jeu en accès anticipé dont nous avons déjà parlé il y a quelques jours, et qu'en numéro deux des ventes, on a... le Valve Index VR Kit... un kit VR à plus de 1000 € !Quand on vous dit que les joueurs PC sont pétés de thunes et qu'on devrait remonter le prix des jeux et baisser celui des jeux consoles !Voici le top des ventes de jeux vidéo sur Steam pour la semaine passée :