Nintendo Switch et Switch Lite : Mise à jour du firmware vers version 10.0(.0)

Publié le Mercredi 15 avril 2020 à 10:20:00 par johann

Vieux motard que jamais !

Ça y est, elle est enfin là, la mise à jour du firmware en version 10.0 que tout le monde attendait !- « Hein ! Quoi ? On s’en fout ? »Certes, habituellement c’est pas folichon, mais là, Nintendo s’est enfin décidé à ajouter des fonctions basiques à sa console Switch (Classic et Lite), fonctions qui auraient dû être disponible dès le lancement de la console pour ma part.Tout d’abord, cette mise à jour apporte la possibilité de déplacer les jeux dématérialisés, DLC, ou vos applications entre la mémoire interne de la console et la carte SD, dans un sens comme dans l’autre. Attention toutefois, cette fonction pourrait ne pas être compatible avec certains jeux ou certaines applications. Certaines sauvegardes ne peuvent être déplacées.Ça se passe ici :Ensuite, l’incorporation de 5, oui mesdames et messieurs vous avez bien lu, 5 profils personnalisables de configuration de vos touches de Joycon et Switch Pro controller (alias « remappage » des touches). Cela concerne les touches et les contrôles analogiques.Ça se passe ici :L’ajout de nouvelles icônes utilisateur, tirées notamment d’Animal Crossing : New Horizons, sont disponibles.A mentionner aussi l’ajout d’une nouvelle option de Favoris dans la section News / Nouvelles. Comme pour un navigateur internet, vous pouvez désormais marquer en favoris un maximum de 300 articles. Cette fonctionnalité requière une connexion Internet active, et les articles qui ne sont plus disponible deviennent inaccessible à la consultation, même s’ils étaient marqués en favoris.« Paramètres de l’historique de jeu » est une fonction qui se trouvait auparavant dans le menu « Paramètres des fonctions communautaires ». Vous pouvez désormais régler si vous voulez voir ou non le nombre d’heures passées sur un jeu.Et pour finir, le traditionnel « Amélioration globale de la stabilité de la console pour une expérience utilisateur optimale » … où on change plein de truc (ou pas) mais comme on a pas de traqueur de bug publique et qu’on s’en fout, ça fera l’affaire.Pour mettre à jour votre console de jeu, allez dans Paramètres > menu Console > Mise à jour de la console avec une connexion active. Laissez la console télécharger et installer le nouveau Firmware. La console redémarrera à l’issue de cette procédure.