Pirates Outlaws : un nouveau roguelike à base de cartes

Publié le Mercredi 15 avril 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Vous aimeriez voyager ?

Développé par le studio indépendant Fabled Game Studio, Pirates Outlaws est un nouveau roguelike qui se joue à base de cartes à collectionner.Déjà sorti sur iOS et Android, le jeu est désormais disponible sur Steam . Cette version a banni toutes les micro-transactions initialement incluses dans le jeu. Il y a également des ajouts (héros, quêtes...).Vous êtes le capitaine d'un navire et devez sillonner les mers et combattre des ennemis. Votre but est de récupérer des richesses et voler les cartes de vos ennemis pour améliorer votre deck.Plus de 500 cartes, plus de 150 reliques, 60 bosses, 200 ennemis, 6 chapitres vous attendent dans le jeu.