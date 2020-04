Hunting Simulator 2 : découvrez comment tuer Bambi ou Winnie l'ourson

Publié le Mercredi 15 avril 2020 à 11:36:00 par Cedric Gasperini

Y'aura un DLC Pangolin ?

Hunting Simulator 2 sortira le 25 juin sur PC, PS4 et Xbox One. Une version Nintendo Switch est également prévue, mais sortira plus tard.Le jeu, comme son nom l'indique, permettra de vous initier à la chasse au petit et gros gibier, pour flinguer ces saloperies d'espèces qui font rien qu'à transmettre des virus à l'homme. On espère d'ailleurs très rapidement un DLC Pangolin.33 espèces animales sont prévues, plus de 75 armes et accessoires, 90 éléments vestimentaires et des sites d'Europe et des Etats-Unis.Une nouvelle bande-annonce vous montre comment tuer Bambi, Pan-Pan, Winnie l'ourson ou Daffy Duck.Dans leur gueule !