Dog Duty : la guerre du poulpe sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch

Publié le Jeudi 16 avril 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

On se fait un sushi ?

Dog Duty est un petit jeu d'action retro dans lequel vous allez incarner trois héros qui se dressent contre un Grand Méchant Poulpe et son armée. Ces derniers tentent d'envahir le monde.Jeu de tactique en temps réel, vous combattez à pieds ou dans votre véhicule, voyageant d'île en île pour contrer la menace poulpe.Le jeu est en accès anticipé sur Steam, mais sort très prochainement en version finale sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.