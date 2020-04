Alwa’s Legacy : Un metroidvania sur PC et Nintendo Switch

Publié le Jeudi 16 avril 2020 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

A l'ancienne, comme la moutarde

Alwa’s Legacy est un Metroidvania, contraction de Metroid et de Castlevania, terme générique pour désigner de simples jeux d'action et plateformes... C'est surtout la suite de Alwa's Awakening, déjà sorti en 2017.Développé par le studio indépendant Elden Pixels Alwa’s Legacy est un jeu retro inspiré des classiques en 16-bits des années 80 et 90.Il est prévu sur PC et Nintendo Switch cet été.Après avoir sauvé Alwa dans le premier jeu, Zoe décide de revenir chez elle. Mais le monde a changé... et elel va devoir aider les habitants d'un monde mystérieux... elle va devoir traverser le pays d'Alwa et affronter des monstres, résoudre des puzzles...