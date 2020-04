Star Wars : L'Ascension de Skywalker disponible dès aujourd'hui en achat digital

Publié le Jeudi 16 avril 2020 à 11:00:00 par Sylvain Morgant

La fin avant un nouveau début

Le dernier épisode de la plus grande saga de tous les temps sort dès aujourd'hui en achat digital sur toutes les plateformes disponibles sur le marché.Star Wars : L'Ascension de Skywalker est disponible d'un prix allant de 14 € à 17 € selon les fournisseurs et presque exclusivement en VF. Selon nos recherches, la VOST n'est disponible que chez Orange…Pour ceux qui se demandent où sont passés les Blu-Ray et DVD, sachez que crise du Covid-19 oblige, la sortie physique est décalée au moins de juin.Tout comme les coffrets DVD et Blu-Ray qui regrouperont l'intégralité des films de la saga Skywalker. Donc sans les films Solo et Rogue One.