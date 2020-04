F1 2020 annoncé pour le 10 juillet

Publié le Jeudi 16 avril 2020 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Pour les 70 ans de la F1

Codemasters a annoncé la sortie de F1 2020 pour le 10 juillet prochain sur PC, PS4 e Xbox One. Le jeu proposera une nouvelle fois toutes les écuries et tous les pilotes de la saison de F1.L'histoire ne dit pas si le mode carrière sera réduit et chamboulé par le Coronavirus...En tout cas, un nouveau mode, My Team, sera inclus pour la première fois. Il permettra aux joueurs de créer de toutes pièces leur propre écurie de Formule 1 et d'être donc la onzième écurie au départ. Vous devrez alors endosser le rôle du pilote mais aussi celui du Manager.Une édition F1 Deluxe Schumacher permettra quant à elle d'incarner le célèbre pilote dans 4 de ses voitures iconiques : Jordan 191 (1991), Benetton B194 (1994), Benetton B195 (1995) et Ferrari F1-2000 (2000).En cas de précommande du jeu, vous recevrez des cadeaux in-game (objets exclusifs).