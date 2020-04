- Le Tour de France 2020 pour le 4 juin

Publié le Jeudi 16 avril 2020 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Virtuel, tout du moins...

Alors que le vrai Tour de France, lui, a été repoussé à fin août et s'étalera jusqu'à septembre, le jeu officile, Tour de France 2020, baptisé Pro Cycling Manager 2020 à l'international, sortira le 4 juin sur PS4 et Xbox One, et un peu plus tard sur PC.Les joueurs pourront gérer leur équipe de coureurs, mais aussi créer leur propre cycliste et suivre sa carrière.Outre le Tour de France, le jeu proposera beaucoup d'autres courses et criteriums. En nouveauté cette année, Liège-Bastogne-Liège, soit 266 Km de course supplémentaires.