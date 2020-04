- Fairy Tail : le nouveau JRPG s'illustre à nouveau

Publié le Vendredi 17 avril 2020 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Signé Koei Tecmo Fairy Tail est un JRPG prévu pour le 25 juin sur Nintendo Switch, PS4 et PC. Le jeu est adapté du manga éponyme signé Hiro Mashima. Fidèle à l'histoire originale (l'auteur participe au développement), il raconte l'histoire de Natsu Dragnir, Lucy Heartfilia ainsi que d’autres membres de la guilde Fairy Tail. Ces héros devront remplir des quêtes qui leur fera croiser des démons, des mages noirs, des dragons et des chats.Parfaitement. Des chats.Une nouvelle vidéo a été mise en ligne. Elle décrit la fonction de hall de guilde. Dans ce hall, vous pourrez discuter avec vos compagnons et les défier en duel. Vous pourrez alors gagner des récompenses spécifiques.