- Tactical Troops: Anthracite Shift, un wargame SF

Publié le Vendredi 17 avril 2020 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Avec des téléportations

Slitherine a dévoilé son nouveau wargame tactique au tour partour, Tactical Troops: Anthracite Shift. Il se déroule en l'an 2120. Après des années de silence et d'inutilisation, les téléporteurs se sont réactivés. Désormais, la planète Anthracite est à nouveau accessible. Cette planète abrite un trésor inestimable : le Galvaon, un minerai naturel excessivement cher... et la bataille pour la possession d'Antracite va reprendre... mais sur la planète, les humains ne sont pas seuls...Le jeu proposera une campagne de plus de 30 missions, rythmée par un scénario. Il proposera aussi un mode multijoueur.Une bande-annonce a été dévoilée :