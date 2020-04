Bob l'éponge débarque dans un nouveau jeu

Publié le Vendredi 17 avril 2020 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Avec une édition collector démente

Le nouveau jeu Bob l'éponge, intitulé en v.o. "SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated", sortira le 23 juin prochain. Il s'agit d'un petit jeu d'action-plateformes en 3D prévu sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.Vous allez incarner Bob, Patrick ou Sandy et défendre votre ville contre une invasion de robots. Le jeu proposera aussi un mode multijoueur.Une édition collector est également proposée avec, tenez-vous bien, une figurine de Bob l'éponge, une figurine de Patrick, une figurine de Sandy, des stickers, des boucles d'oreilles, 6 lithographies, les chaussettes de Bob l'éponge et le jeu. Prix de vente... 300 € !Une autre édition, plus light, avec la figurine de Bob l'éponge, les stickers, la lithographie, les chaussettes et le jeu est proposée à 150 €. Tout de même...