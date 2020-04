La Gamescom 2020 est annulée

Publié le Vendredi 17 avril 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

(ou presque)

L'Allemagne a interdit tous les gros rassemblements jusqu'à fin août, dans la crise liée au Coronavirus. Impactée directement, la Gamescom 2020 est donc... annulée. Du moins pour le public physique.Il n'y aura donc pas de voyage en Allemagne, de saucisses graisseuses sans goût, de spécialités culinaires insipides et de bière qui sent la pisse cette année.Par contre, les organisateurs vont tenter de créer une "Gamescom Digitale". Où tout se passera donc en ligne.On vous en dira plus dès qu'on saura comment ils espèrent procéder.Les organisateurs devraient communiquer sur cette nouvelle forme dès la mi-mai.