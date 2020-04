- eFootball PES 2020 : La version UEFA Euro 2020 repoussée

Publié le Vendredi 17 avril 2020 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Etonnant, non ?

L'Euro 2020 étant repoussé à 2021, les plans de Konami pour sortir sa mise à jour UEFA Euro 2020 pour eFootball PES 2020 sont légèrement chamboulés.La pandémie de Covid-19 et l'état d'urgence déclaré au Japon font que Konami a repoussé à une date indéterminée cette mise à jour. La version physique d’eFootball PES 2020 arborant une couverture UEFA EURO 2020 est, quant à elle, annulée.Toutefois, Konami assure que cette mise à jour UEFA Euro 2020, en téléchargement gratuit, sera bel et bien lancée pour eFootball PES 2020 et ne sera pas reportée pour eFootball PES 2021...Du moins pour le moment...