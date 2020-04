Publié le Lundi 20 avril 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Same old shit

Mount & Blade II: Bannerlord Valve Index VR Kit Sekiro: Shadows Die Twice DARK SOULS III Fallout 76 Deadside Grand Theft Auto V DOOM Eternal XCOM: Chimera Squad Green Hell

C'est lundi et comme chaque lundi, nous vous invitons à découvrir le top des ventes de jeux vidéo sur Steam. Et c'est fabuleux. Suite au confinement, tous les indicateurs du jeu vidéo sont au vert : les ventes explosent, les gens s'occupent en visitant des mondes virtuels par millions et... vous... les joueurs PC... vous continuez à jouer aux même merdes, dépensant même plus de 1000 € pour un kit VR dans l'unique but de jouer à sous-Half-Life en VR...Des fois, le monde du PC me désole...Voici le top des ventes de jeux sur Steam pour la semaine dernière :