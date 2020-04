- Streets of Rage 4 pour le 30 avril

Publié le Lundi 20 avril 2020 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Ne te découvre pas d'un fil

Street of Rage 4 sortira le 30 avril sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Ce beat'em all dans leur gueule sera vendu quelques 24,99 €. Il sera jouable jusqu'à 4 joueurs en coop.Attendez-vous à du old-school, tant au niveau du rythme, des graphismes, du gameplay...Quant à l'histoire, elle vous envoie à Wood Oak City et vous allez devoir nettoyer les rues des gangs qui terrorisent la population alors que merde, ils n'ont même pas leur attestation de sortie.