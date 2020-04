- Crysis Remastered débarque cet été

Publié le Lundi 20 avril 2020 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Fallait pas se donner la peine...

Parce qu'il faut bien meubler en ressortant ses vieilleries et se faire du pognon pour pas cher d'investissement, chaque éditeur et développeur y va de son petit remastered.Le dernier en date qui a été annoncé, c'est Crysis Remastered, prévu cet été sur PC, Xbox One, PS4 et Nintendo Switch.On nous promet des textures haute qualité et même un pack 4K, la gestion de l'aliasing, des lumières, des flous, des particules et j'en passe, tout ça amélioré de folie de la mort qui tue, ainsi que 100 balles et un Mars.On a hâte.Pour le Mars, surtout.