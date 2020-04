(TEST) Pode (PC)

Publié le Lundi 20 avril 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Mimi tout plein

Paumé dans sa campagne profonde, entre son père agriculteur et sa mère qui fabrique des fromages de chèvre, Louis n'a pas d'ami. La seule relation un peu sérieuse qu'il a pu avoir fut, l'été dernier, avec sa cousine germaine (il habite le Nord, je ne sais pas si je l'ai précisé).Du coup, pour l'aider à se faire des amis, on lui a donné un jeu en coop à tester.Il l'a testé avec son frère...Le reste appartient au privé. Et aux plus de 18 ans.