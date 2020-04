Monstrum : l'horreur aléatoire sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch

Publié le Mardi 21 avril 2020 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Grosse flipette à l'heure

L'éditeur Soedesco a précisé que la crise liée au Covid-19 retarderait les sorties physiques de ses jeux. Les sorties numériques, elles, ne seront pas affectées.L'un des jeux qui subiront ce retard pour une sortie boîte est Monstrum. Un jeu d'horreur en vue subjective, sorti en 2015 sur PC. Il doit débarquer prochainement sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch.Sa particularité est que vous êtes coincé sur un bâteau abandonné, poursuivi par un monstre bien décidé à vous tuer. A la manière d'un roguelike, chaque mort est permanente et le navire est organisé de manière aléatoire, ce qui fait que chaque partie sera unique.Le jeu sortira le 22 mai en version numérique.