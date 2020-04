Tour de France 2020 donne de la voix

Publié le Mardi 21 avril 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Il parait que c'est connu...

Tour de France 2020 chez nous et Pro Cycling Manager 2020 dans le reste du monde, s'offre la voix de Patrick Chassé aux commentaires. Oui, bon, moi aussi... mais ça a l'air important parce que Nacon et Cyanide se sont fendus d'un communiqué de presse pour l'annoncer et même d'une nouvelle bande-annonce. Alors ça doit être quelqu'un d'important au niveau pédale. Ou embreillage. Ou guidon. Ou selle.Enfin bref.Pour rappel, le jeu sort toujours le 4 juin sur Xbox One et PS4. Et un peu plus tard sur PC.Les joueurs pourront gérer leur équipe de coureurs, mais aussi créer leur propre cycliste et suivre sa carrière.Outre le Tour de France, le jeu proposera beaucoup d'autres courses et criteriums. En nouveauté cette année, Liège-Bastogne-Liège, soit 266 Km de course supplémentaires.