Seagate aux couleurs de Cyberpunk 2077

Publié le Mardi 21 avril 2020 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Il en faut toujours plus...

On a toujours besoin d'un plus petit que soi. Enfin, d'un petit disque dur à coller en bonus de sa console parce qu'avec leur connerie de jeux dématérialisés et de patchs qui pèsent 50Go, on arrive rapidement à saturation...Bref. Seagate va lancer un disque dur Edition Spéciale Cyberpunk 2077.Disponible en version 2 ou 5To. Disque dur externe 2,5 pouces.104,99 € pour la version 2To et 169,99 € pour la version 5To. Sortie début juin.