Railway Empire – Nintendo Switch Edition annoncé pour le 19 juin

Publié le Mercredi 22 avril 2020 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

La bataille du rail

Independant Arts Software, Kalypso Media et Koch Media lanceront Railway Empire – Nintendo Switch Edition le 19 juin prochain. Sur Nintendo Switch, donc, comme son nom l'indique. Il s'agit du jeu déjà disponible sur PC, dans lequel vous devez gérer un réseau ferroviaire.A vous de le créer, de l'étendre, de construire ou racheter des gares, des bâtiments d'entretien, des usines et des attractions touristiques, de développer votre R&D pour faire progresser vos équipements, tout en luttant contre la concurrence et ses pratiques parfois déloyales (voire illégales).Le jeu sera proposé dans sa dernière mise à jour et agrémenté des DLC Mexico, The Great Lakes et Crossing the Andes.