Final Fantasy VII Remake : 3,5 millions de jeux vendus en 3 jours

Publié le Mercredi 22 avril 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Mieux vaut lire ça qu'être aveugle ?

La saga Final Fantasy a toujours autant la côte, malgré de nombreux ratés ces dernières années (avouez, FF13 était merdique, FF14 nul au début et FF15 décevant). Bref, les fans sont toujours au taquet et se sont majoritairement jetés sur le remake de Final Fantasy VII.Square Enix annonce quelques 3,5 millions de jeux vendus. Malgré le confinement. En 3 jours seulement.Allez, avouez, vous avez acheté le jeu sans même lire notre test . Et bien ça vous apprendra. C'est bien fait pour vous. Et comme c'est une version numérique que vous vous êtes offert, et bien c'est quéquette pour le revendre.Ha ha ha.