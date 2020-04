Hardspace: Shipbreaker en accès anticipé le 16 juin

Publié le Mercredi 22 avril 2020 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Max et les ferrailleurs

Si vous avez toujours rêvé de découper des vaisseaux spatiaux pour en récupérer la ferraille, parce que des fois, on a des rêves bizarres et que si quelqu'un fait un jeu vidéo là-dessus, c'est qu'il doit y avoir plein de gens qui ont ce même rêve, bref, si jouer avec des lasers et de la tôle dans l'espace, ça vous fait grave kiffer, alors Hardspace: Shipbreaker est fait pour vous.Développé par Balckbird Interactive, à qui l'on doit Homeworld: Deserts of Kharak et édité par Focus Home Interactive, Hardspace: Shipbreaker sort en accès anticipé le 16 juin prochain.Après tout, hein, pourquoi pas ?