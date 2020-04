Desperados III : la date de sortie dévoilée

Publié le Mercredi 22 avril 2020 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Hauts les flingues

La date de sortie du jeu Desperados III vient d'être annoncée. Le jeu sortira sur PC, PS4 et Xbox One le 16 juin prochain. Dans le jeu, vous allez incarner des chasseurs de prime qui devront capturer les desperados recherchés.Il s'agit d'un jeu de stratégie tactique qui se déroule dans une ambiance Western.Le jeu coûtera 49,99 € dans sa version standard sur PC. Et 10 € de plus sur console.C'est le personnage bien connu des fans de la série, John Cooper, qui s'est chargé d'annonce cette date de sortie, dans une bande-annonce.