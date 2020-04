Super Mario Maker 2 : Une super mise à jour gratuite

Publié le Mercredi 22 avril 2020 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Super !

La nouvelle mise à jour gratuite pour Super Mario Maker 2 sur Nintendo Switch sort aujourd'hui. Elle introduit un nouveau mode de jeu, "Créer un Super Monde" ainsi que de nouveaux contenus, comme de nouveaux ennemis et de nouveaux éléments, ainsi que de nouvelles fonctionnalités.Le mode « Créer un super monde » permet de relier ses propres niveaux par une route, jusqu'au château de fin, avec une carte du monde personnalisable, jusqu'à 8 mondes différents en un jeu, soit 40 stages au total. De quoi créer son propre jeu Super Mario, en quelque sorte. Et ce Super Monde sera partageable en ligne, bien entendu.Les 7 Terreurs de Bowser, Phanto chasseur de clé et les Mechakoopas sont ajoutés, pour ce qui concerne les nouveaux ennemis.