Hunter's Arena: Legends en bêta fermée

Publié le Jeudi 23 avril 2020 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Il y a encore de la place

On vous en avait déjà parlé il y a quelques jours, c'est désormais lancé depuis hier : le jeu Hunter's Arena: Legends est actuellement en bêta fermée et ce jusqu'à dimanche.Vous pouvez encore vous inscrire sur ce lien pour y participer. Ceux qui disputeront plus de 10 parties lors de ce bêta-test recevront deux skins exclusifs au lancement du jeu.Pour rappel, développé par Mantisco, un studio indépendant coréen, composé essentiellement de vétérans de l'industrie qui ont notamment travaillé sur des titres tels que Street Fighter 3, Lineage 2, Counter Strike Online ou Blade & Soul, ce nouveau jeu est un Battle Royale qui va permettre à 60 joueurs de s'affronter dans des arènes détaillées.Forêts denses, montagnes enneigées, champs de lave... les terrains ont leur importance puisqu'ils impacteront les parties. Des donjons seront également disponibles et les joueurs devront à la fois s'affronter et combattre les monstres pour obtenir des récompenses...