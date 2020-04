Before We Leave, un nouveau Civilization ?

Publié le Jeudi 23 avril 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Demain, l'univers...

Développé par le studio indépendant Balancing Monkey Games, le jeu Before We Leave est un Civilization-like, mais non-violent.A la suite de catastrophes naturelles, l'humanité a survécu sous terre. Il est désormais l'heure de refaire surface. Et de reconstruire la civilisation. Jusqu'à aller coloniser d'autres planètes pour découvrir de nouvelles ressources.Pas de guerre, pas de bataille, pas combat pour le contrôle des ressources. Le jeu est totalement non-violent.Sortie sur l'Epic Games Store dès le 8 mai.