Monstrum : le jeu d'horreur annoncé pour le 22 mai

Publié le Jeudi 23 avril 2020 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

On attend ça

On vous en parlait mardi dernier, on vous donnait même la date de sortie, mais les développeurs ont "communiqué trop tôt" alors qu'ils avaient prévu de donner la date en même temps qu'une nouvelle bande-annonce.Bon, finalement, ce sera l'occasion de faire une news supplémentaire et puis c'est tout. Monstrum, donc, ce jeu d'horreur en vue subjective, sorti en 2015 sur PC dans lequel ous êtes coincé sur un bâteau abandonné, poursuivi par un monstre bien décidé à vous tuer, est prévu pour le 22 mai sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch. En version numérique, puisque la version boîte est repoussée aux calendes grecques, pandémie oblige.Et on vous rappelle que dans le jeu, à la manière d'un roguelike, chaque mort est permanente et le navire est organisé de manière aléatoire, ce qui fait que chaque partie sera unique.Bref, vous allez avoir peur. Plein de fois.