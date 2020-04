Trackmania : le prochain jeu de la série

Publié le Jeudi 23 avril 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

A la bourre...

Ubisoft Nadeo a dévoilé son prochain jeu de la série Trackmania qui s'intitulera... ben... euh... Trackmania, en fait. Le jeu sera un remake de Trackmania Nations sorti en 2006...Initialement prévu pour le 5 mai, le jeu est repoussé au 1er juillet, pour cause de... enfin bon, vous savez quoi.Il sera lancé sur Uplay et Epic Games Store.Le jeu proposera un créateur de circuits, mais comportera aussi une saison officielle et une sélection quotidienne de circuits. Trackmania est, avant tout, destiné à l'esport.Allez, hop, nouvelle bande-annonce.