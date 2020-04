- Cloudpunk : le jeu d'aventure Cyberpunk est disponible

Publié le Vendredi 24 avril 2020 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

A la rue...

Développé par Iron Lands, Cloudpunk est un jeu d'aventure narratif qui vous emmène dans les rues de Nivalis, cité futuriste que vous parcourez avec votre voiture volante. Vous incarnez une jeune coursière qui travaille pour une entreprise de livraison dont les activités ne sont pas forcément toutes légales...Rania va devoir traverser la ville, de ses bas-fonds à ses hautes tours , croisant des humains et des androïdes qui ne sont pas tous animés de sentiments amicaux. Au milieu des conspirations commerciales des grandes entreprises, des IA malveillantes ou des hackers, vous allez tenter de vous sauver, mais vos choix pourraient changer à jamais le visage de Nivalis...Le jeu vient de sortir sur Steam et sortira plus tard dans l'année sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch.