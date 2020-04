- The Catch: Carp & Coarse, le tour du monde de la pêche

Publié le Lundi 27 avril 2020 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Catch sans ring

C'est bientôt l'été et on hâte de pouvoir mordre à pleines dents dans des fruits bien juteux, comme des pêches mûres à point, qu'elles soient blanches ou jaunes, et même s'en faire de bonnes salades de fruits...Sauf que c'est un autre type de pêche dont on va vous parler.Dovetail Games développe le jeu de pêche The Catch: Carp & Coarse. Prévu pour cet été, ce nouveau jeu de pêche sportive vous propose d'aller "chasser" les plus emblématiques espèces de poiscailles à travers le monde.35 espèces sont prévues dans le jeu, chacune avec ses particularités et la nécessité d'avoir un matériel et une tactique adéquate. Mieux encore : des "boss" sont prévus. Les poissons ultimes de chaque espèce... 125 poissons boss légendaires dont 11 Monster Boss Fish sont ainsi prévus. Plus de 20 marques ont signé un partenariat pour l'utilisation de leurs équipements.5 destinations seront incluses : le lac Oxlease, l'Ebre, le lac Pearl, Rotterdam et le Loch Mickle en Ecosse. Tanches, gardons, silures, arapaima, loup géant, brochet, sandre... vous allez pouvoir bien leur faire la misère à ces saloperies de poiscailles.Et ce sont ces destinations que nous vous proposons de découvrir dans une nouvelle bande-annonce.