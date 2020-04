Mars Horizon : la bêta est lancée

Publié le Mardi 28 avril 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

La navette aussi

La bêta du jeu Mars Horizon vient d'être lancée. Vous pouvez toutefois encore vous y inscrire et être rapidement sélectionné pour y participer. Pour ce faire, il suffit d'aller sur la page suivante Pour rappel, le jeu est signé Auroch Digital et est développé en collaboration avec l'Agence Spatiale Européenne. Il faudra construire votre base, construire votre lanceur et votre navette... et aller sur Mars.Dans la bêta, vous pourrez jouer 3 agences : ESA, NASA et la Russie. Cette bêta proposera environ 8 heures de gameplay mais ne sera qu'un petit aperçu du jeu. Vous pourrez gérer 14 missions principales (36 dans le jeu final) et 30 missions optionnelles.