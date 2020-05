Gog.com : les jeux en soldes pour le week-end

Publié le Samedi 9 mai 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Petite semaine

Cinders

Ion Fury

Bloodstained: Ritual of the Night

Bloodstained: Iga's Back Pack

Bande-son officielle de Bloodstained: Ritual of the Night

Indivisible

Apsulov: End of Gods

Grim Legends: The Forsaken Bride

Grim Legends 2: Song of the Dark Swan

Grim Legends 3: The Dark City

Aquaria

Anna's Quest

The Suicide of Rachel Foster

Minoria

Ara Fell: Enhanced Edition

The Witch's House MV

CrossCode

CrossCode - Ninja Skin

Dex

The Longest Journey

Giana Sisters: Rise of the Owlverlord

Giana Sisters: Twisted Dreams

The Coma 2: Vicious Sisters

Megadimension Neptunia VIIR

Megadimension Neptunia VIIR DLC Pack

Little Misfortune

Little Misfortune Fancy Edition

Jenny LeClue - Detectivu

Hyperdimension Neptunia Re;Birth1

Hyperdimension Neptunia Re;Birth1 - DLC pack

Hyperdimension Neptunia Re;Birth1 - DLC pack 2

Hyperdimension Neptunia Re;Birth1 Deluxe Pack

Hyperdimension Neptunia Re;Birth2: Sisters Generation

Hyperdimension Neptunia Re;Birth2: Sisters Generation - DLC Pack

Hyperdimension Neptunia Re;Birth2: Sisters Generation - DLC Pack 2

Hyperdimension Neptunia Re;Birth2: Sisters Generation Deluxe Pack

Hyperdimension Neptunia Re;Birth3 V Generation

Hyperdimension Neptunia Re;Birth3 V Generation - DLC Pack

Hyperdimension Neptunia Re;Birth3 V Generation - DLC Pack 2

Hyperdimension Neptunia Re;Birth3: V Generation Deluxe Pack

Lorelai

The Cat Lady

The Pedestrian

Transistor

Blackwell Bundle

Blackwell Epiphany

Shardlight

Shardlight: Special Edition

Shardlight: Special Edition Upgrade

River City Girls

Shantae and the Pirate's Curse

Shantae: Half-Genie Hero Ultimate Edition

Shantae: Risky's Revenge - Director's Cut

Eliza

Iron Danger

Hedon

Iconoclasts

Hatoful Boyfriend

Hatoful Boyfriend: Holiday Star

Hatoful Boyfriend: Holiday Star - Collector's Pack

Reigns: Her Majesty

Mirror's Edge™ est à 4,59 €

The Flower Collectors

ABZÛ

Brothers: A Tale of Two Sons est à 2,99 €

Last Day of June est à 5 €

The Guest

Virginia

A Short Hike

Etherborn

Layers of Fear

Little Nightmares est à 5 €

Little Nightmares - The Depths DLC

Little Nightmares - The Hideaway DLC

Little Nightmares - The Residence DLC

Little Nightmares: Secrets of the Maw Expansion Pass

Little Nightmares Original Soundtrack

Firewatch est à 5 €

A Story About My Uncle

Serial Cleaner

AER – Memories of Old

The First Tree

Absolver

Absolver: Deluxe Edition

Absolver: Deluxe Edition Upgrade

Ape Out

GRIS

Hotline Miami

Katana ZERO

Minit

My Friend Pedro

Pikuniku

Pikuniku Collector's Edition

Reigns

Stories Untold

GNOG

Costume Quest

HIVESWAP: Act 1

HIVESWAP: Act 1 Soundtrack Edition

Orwell

Orwell Deluxe Edition

Tacoma

80 Days

DISTRAINT 2

The Lion's Song

The Lion's Song - Soundtrack

Her Story est à 2,09 €

SUPERHOT

VVVVVV

The Vanishing of Ethan Carter

Gone Home

Little Inferno

Jazzpunk: Director's Cut

Mable & The Wood

Day of the Tentacle Remastered

DISTRAINT: Deluxe Edition

Oxenfree

Vaporum

Spacecom

AI War 2

AI War Collection

AI War: DLC Pack

AI War: Fleet Command

NeuroVoider

Craft The World

Craft the World - Bosses & Monsters

Craft The World - Dig with Friends

Craft The World - Lonely Mountain

Craft The World - Sisters in Arms

Craft The World - Temples of 4 Elements

Seven Kingdoms 2 HD

Seven Kingdoms: Ancient Adversaries

Warlords Battlecry 3

Steel Division 2

Steel Division 2 - Back To War Pack

Steel Division 2 - Commander Deluxe Pack

Steel Division 2 - General Deluxe Edition

Steel Division 2 - History Pass

Steel Division 2 - Total Conflict Edition

Space Run: Fast and Safe Delivery

Meridian: New World

Circle Empires

Circle Empires: Apex Monsters!

DEFCON: Guerre Mondiale Thermonucléaire

Iron Marines

Commandos 2 - HD Remaster

Commandos 2 & Praetorians: HD Remaster Double Pack

Commandos 2+3

Commandos Ammo Pack

Cultures 1+2

Cultures: Northland + 8th Wonder of the World

Imperial Glory

Port Royale

Praetorians

Praetorians - HD Remaster

Loria

Chroniques de la Lune Noire

Haegemonia Gold Edition

Robin Hood : La légende de Sherwood

Metal Fatigue

Kim

Kim - Soundtrack

Gratuitous Space Battles 2

Distant Worlds: Universe

Driftland: The Magic Revival

O.R.B.: Off-World Resource Base

Port Royale 2

Total Annihilation: Commander Pack est à 2,69 €

Total Annihilation: Kingdoms + Iron Plague

S.W.I.N.E. HD Remaster

Krush Kill 'N Destroy Xtreme

Krush Kill ‘N Destroy 2: Krossfire

Townsmen - A Kingdom Rebuilt

Nexus: The Jupiter Incident

Banished

Supreme Ruler 2010

Supreme Ruler 2020 Gold Edition

They Are Billions

They Are Billions - Soundtrack & Art Book

Petite semaine sur Gog.com, au niveau des soldes proposées. Il y en a un bon nombre, certes, mais on s'était habitué à mieux... ça sent la sortie de confinement, ça...Qu'on vous rassure : nous avons quand même réussi à trouver quelques jeux indispensables, ou avec un excellent rapport qualité-prix, que nous avons choisi de manière totalement subjective et mis en gras dans les listes.Pour le reste, c'est à vous de jouer.Les soldes de la semaine Les jeux en soldes pour la mi-semaine Les jeux en soldes pour le week-end