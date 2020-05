Resident Evil et Peter Molyneux à l'honneur chez Third Editions

Publié le Vendredi 8 mai 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Deux livres à conseiller

L'Œuvre de Peter Molyneux. Les trois (vis)ages d'un créateur

(218 pages, 24,90 €)



(Raphaël Lucas)

Description de l'ouvrage

Loin du chemin tout tracé, la carrière de Peter Molyneux a été traversée de nombreuses périodes de doutes. S’il a innové dans les années 1980, questionné les genres et les choix moraux dans les années 1990 et 2000, il est aujourd’hui autant regardé comme un personnage génial que comme un excellent (et trop bavard) vendeur. Ses jeux, eux, ont transformé les genres, devançant souvent les autres par leurs concepts.



Cet ouvrage revient sur la toute la carrière de Peter Molyneux, de ses premiers succès à la fin des années 1980 (Populous, Syndicate, Magic Carpet) jusqu’à ses expérimentations sociales actuelles, en passant par la série Fable, des jeux de rôle qui ont marqué par leurs choix esthétiques et narratifs, questionnant la notion même de héros.



Pour retranscrire et analyser tout en nuances ce parcours ni tout noir ni tout blanc, Raphaël Lucas a pu s’entretenir avec Peter Molyneux pendant plus de vingt heures. Le créateur s’y est livré comme jamais auparavant. Son enfance, ses errances, ses erreurs... De ses périodes les plus heureuses à celles les plus sombres, tous les évènements marquants de sa vie ont été évoqués. Le temps d'une préface, il revient sur ce que lui a apporté ces nombreux entretiens, étalés sur plusieurs mois.

Resident Evil. Des zombies et des hommes - Volume 1

(224 pages, 24,90 €)



(Mehdi El Kanafi, Nicolas Courcier et Bruno Provezza)

Description de l'ouvrage

Les coulisses de développement, le gameplay, le scénario, l'univers : plus de 200 pages pour tout savoir sur Resident Evil !



La figure du mort-vivant fascine la littérature depuis près de deux siècles. Le plus emblématique de ses représentants, le zombie, est aujourd’hui plus que jamais au cœur de la pop culture… La Nuit des morts-vivants, 28 Jours plus tard, Shaun of the Dead, The Walking Dead : au cinéma, à la télé comme en bande dessinée, difficile d’échapper à ces créatures avides de chair humaine. Le jeu vidéo n’est évidemment pas en reste, auquel on doit l’initiateur d’un véritable renouveau de l’horreur, la série Resident Evil.



Replongez au cœur de cette grande saga de Capcom, pénétrez les bas-fonds de Raccoon City à la rencontre des héros ayant combattu la maléfique multinationale Umbrella. Découvrez la genèse de chaque épisode et le portrait de ses créateurs, l’analyse de leurs inspirations comme des évolutions de gameplay.

Deux ouvrages radicalement différents, preuve de la richesse de thèmes abordés par Third Editions. Le premier ouvrage est consacré à Peter Molyneux. L'un des plus grands Game Designer, l'un des plus grands créateurs de jeux vidéo des années 80 et 90. On lui doit Populous, Dungeon Keeper, Fable... entre autres. Et il est à l'origine du genre "God Game". Au passage, c'est l'un de mes créateurs préférés dans ce milieu. Je l'ai rencontré plusieurs fois et à chaque entretien, ce fut un réel plaisir, doublé d'anecdotes parfois mémorables.Resident Evil, c'est LA saga d'horreur phare des années 90... et qui continue, aujourd'hui, à rassembler les foules. Les épisodes sont de tels succès que même les remakes et autres remastered HD font un carton. Third Editions vous propose de découvrir l'histoire de Peter Molyneux et l'histoire de Resident Evil.Les deux livres existent également en version "First Print" (Edition Collector avec couverture alternative et ex-libris) à 29,90 € sur le site de Third Editions Encore une fois, les livres signés Third Editions sont assez austères : ils ne s'embarrassent pas d'images et autres illustrations. Le livre sur Resident Evil est passionnant pour tout fan qui se respecte. Si l'on aurait aimé qu'il aille parfois un peu plus au coeur des choses, plus dans les détails et les anecdotes, il reste assez complet, avec beaucoup d'informations et un bon tour d'horizon du jeu, du genre, de la saga et surtout du gameplay, expliquant les choix, les contraintes, les besoins, les influences... Bref, c'est un excellent ouvrage.Je serais un peu plus mitigé sur le livre concernant Peter Molyneux. Pourtant un créateur que j'aime beaucoup. L'ouvrage se perd parfois dans une certaine complaisance, ne va pas assez au fond des choses et aurait gagné en prenant un peu plus de recul par rapport à l'homme et son oeuvre. Le fait de n'être basé que sur des entretiens avec Peter Molyneux, de ne pas s'être renseigné plus auprès de ses collègues de l'époque, voire des éditeurs ou journalistes qui l'ont cotoyé dans les années 90, bref, de gens extérieurs, aurait pu apporter plus de consistance à l'ensemble. Ça reste toutefois une mine d'informations et d'anecdotes sympathiques, et au final un ouvrage à conseiller à ceux qui s'intéressent à l'homme, à ses jeux mais aussi au métier de développeur de jeux vidéo.